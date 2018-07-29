المبعوث الأممي لليمن: لن ننجح في وقف الحرب في اليمن من دون مساعدة الكويت وخبرتها

سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:03 29/07/2018 حدث بتاريخ: 16:03 29/07/2018

ثمن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاحد الدور البارز الذي يقوم به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في سبيل تحقيق السلام في العالم ولاسيما في اليمن.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به غريفيث عقب لقائه سمو امير البلاد اذ اطلع سموه على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالازمة اليمنية.

وقال غريفيث "لقد عشت حياة مديدة لكن الالهام الذي تلقيناه من سمو الامير اليوم كان لحظة لا يمكن ان انساها".

واضاف ان اجزاء كثيرة من العالم تشهد صراعات مثلما تشهده المنطقة بيد ان "من المميز وغير العادي ان نجد رجلا يكرس جل جهوده من اجل السلام ويتمتع بخبرة تجلت عندما ابلغنا كيف يمكن ان يتغلب السلام والتسامح على العداء والاختلاف".

وثمن غريفيث في هذا السياق دعم سمو امير البلاد لجهود الامم المتحدة في تحقيق السلام العالمي مضيفا "لا أعتقد اننا سننجح في وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي لها من دون مساعدة الكويت وخبرتها".

واستعرض دور دولة الكويت وجهودها ازاء الازمة اليمنية قائلا "ان سمو امير البلاد والحكومة الكويتية استضافا قبل عامين الاطراف اليمنية 100 يوم لمحادثات السلام بينهم".

واضاف انه على الرغم من عدم توصل هذه المحادثات لاتفاق سلام آنذاك لكنها "حددت المسار نحو السلام الذي نأمل في تحقيقه في اليمن في غضون الشهر المقبل" مشددا على ان "الكويت هي المحور المركزي لنا وللسلام في اليمن".