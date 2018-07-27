توقيف زوجين كويتيين بعد اعتدائهما على عناصر جمارك مطار كولومبو بسبب خلاف على كلب

مطار كولومبو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:47 27/07/2018 حدث بتاريخ: 18:47 27/07/2018

أوقفت الشرطة السريلانكية الجمعة زوجين كويتيين بتهمة الاعتداء على خمسة عناصر في الجمارك ما استدعى إدخالهم المستشفى عقب محاولتهم منع السائحَين من تهريب كلب أليف، على ما أفاد مسؤولون.

فقد أشار عناصر في الشرطة والجمارك إلى أن المرأة البالغة 32 عاما وزوجها البالغ 29 عاما اعتمدا سلوكا عنيفا لدى إبلاغهما بشروط الحجر الصحي للحيوان عندما كانا يهمان بمغادرة مطار كولومبو بصحبة الكلب.

وقال المتحدث باسم الجمارك فيبولا مينوفانبيتيا لوكالة فرانس برس إن امراة من عناصر الجمارك أصيبت بجروح بالغة جراء الهجوم الذي تعرضت له من المرأة الكويتية.

ولفت إلى أن "أربعة عناصر آخرين في الجمارك أصيبوا لدى محاولتهم التصدي لاعتداء الزوجين. وقد أدخل العناصر الخمسة جميعهم إلى المستشفى".

وأوضحت شرطة المطار أنها لم تسجل أي حالة مشابهة على خلفية خلاف بشأن كلب.

وذكرت الشرطة أن الزوجين الكويتيين موقوفان في مركز للشرطة قرب المطار على أن يمثلا أمام القضاء السبت.

وتطبق سريلانكا قوانين متصلة بالحجر الصحي على الحيوانات الأليفة التي يتم إدخالها إلى الجزيرة.