التجارة: تشكيل لجنة تقصى حقائق في قضية الدجاج الفاسد ووقف صرفه في كل فروع التموين

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:59 26/07/2018 حدث بتاريخ: 15:59 26/07/2018

شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة تقصي حقائق في قضية الدجاج الفاسد الذي أظهرت فحوص هيئة الغذاء والتغذية عدم صلاحيته وذلك لجمع المعلومات والوقوف على السبب الرئيسي وراء النتائج.

وأضافت الوزارة أنها طلبت وعلى الفور سحب الدجاج المورد من الشركتين اللتين أظهرت نتائج فحوص هيئة الغذاء عدم صلاحيته من كل فروع الجمعيات، مؤكدة أنها طلبت من الشركة الكويتية للتموين وقف صرف منتجات الشركتين في كل فروع التموين.

وأكدت الوزارة على محاسبة المسؤول عن فساد الدجاج أيا كان، والحرص على سلامة المستهلكين وتوفير السلع المطابقة للمواصفات العالمية والشروط الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.

وأضافت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المحددة وفق القانون بحق أي غش أو مخالفة، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية تحافظ عليها بكل السبل، ولن تسمح بالعبث بها أو بصحة المستهلكين.

وشددت على أن صحة المستهلكين أمانة تحافظ عليها بكل ما أوتيت من وسائل أناطها بها القانون، ولن تسمح لأي أحد بالعبث بها، وستنزل بحق المخالفين أشد أنواع العقاب.