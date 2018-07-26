الخدمة المدنية: ادعاءات ديوان المحاسبة بتعطيل محاكمة القياديين "عار عن الصحة جملة وتفصيلا"

ديوان الخدمة المدنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:56 26/07/2018 حدث بتاريخ: 15:57 26/07/2018

أوضح ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الخدمة المدنية قد راعى في قراره التفسيري الصادر بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2018 أحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وخاصة الفصل الرابع الخاص بالمخالفات المالية وتأذيب المسؤولين عن ارتكابها، وذلك بوجود (وبمراعاة أحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة).

وقال ”الخدمة المدنية“ في بيان صحفي اليوم أن ما نشر عن قيام مجلس الخدمة المدنية بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المخالفين عاري عن الصحة جملة وتفصيلا.

وأضاف أن الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين أما مجلس الخدمة المدنية وحسب ما جاء في المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، يختص بالمسائلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم ومنها الإدارية.