المحاسبة: مجلس الخدمة المدنية يعطل إجراءات الديوان في محاكمة القياديين المخالفين ماليا

ديوان المحاسبة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:10 25/07/2018 حدث بتاريخ: 17:10 25/07/2018

أعلن ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء انه خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة من اللذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في (المحاسبة) عدنان العسكر في تصريح نقله بيان للديوان "انه جاء في الكتاب المرسل من رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي لرئيس مجلس الامة أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين بما فيهم القياديين تأديبيا فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي".

وأضاف "ان القرار يعطل كذلك الاجراءات المقررة قانونا بشأن محاكمة القياديين المنسوب اليهم ارتكاب المخالفات المالية وما يترتب عليه من اخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة".