السكنية: التشديد على مقاول العقد الثاني بتلافي التأخير وانجاز وتسليم المرحلة الأولى بالموعد المحدد

جانب من الزيارة الميدانية لقيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروع المطلاع الاسكاني

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 25/07/2018 حدث بتاريخ: 16:00 25/07/2018

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية بالعقدين الثالث والرابع في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني.

وأضاف الوقيان في تصريح صحافي اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الدوري مع مقاولي مشروع المطلاع الاسكاني بالموقع ان المرحلة التحضيرية لأعمال العقد الثالث انتهت وتم اعتماد البرنامج الزمني لهذا العقد الذي يشتمل أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 4999 قسيمة، موضحا ان نسبة الإنجاز الكلية الفعلية بلغت 2.68 بالمئة وهي متقدمة بنسبة 0.12 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة في البرنامج الزمني.

وأشار الوقيان الى ان المرحلة التحضيرية للعقد الرابع انتهت وتم اعتماد البرنامج الزمني لهذا العقد الذي يشتمل أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 4770 قسيمة، موضحا ان نسبة الانجاز الكلية الفعلية بلغت 1.9 بالمئة وهي متأخرة بنسبة 0.4 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة في البرنامج الزمني.

وذكر الوقيان ان نسبة انجاز أعمال العقد الأول في مشروع المطلاع الإسكاني الخاص بأعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بلغت 28.79 بالمئة وهي متقدمة بنسبة 5.25 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة حسب البرنامج الزمني، أما أعمال العقد الثاني بالمشروع والمتعلقة بالطرق وشبكات البنية التحتية لـ 18,519 قسيمة فبلغت نسبة الإنجاز الكلية الفعلية 14.92 بالمئة وهي متأخرة بنسبة 11.64 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة في البرنامج الزمني.

وشدد الوقيان على مقاول العقد الثاني بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ الأعمال والإلتزام بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من العقد طبقا للبرنامج الزمني المعتمد وهو الأمر الذي أكد المقاول الالتزام به.

كما طلب الوقيان من الجهاز الإشرافي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في الموقع متابعة الأعمال أولا بأول ورفع تقارير بهذا الخصوص.

وعلى صعيد متصل، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان عن ترسية المناقصات الأربع الخاصة بتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطات التحويل الكهرباء الرئيسية Z1 - Z2 - Z3 - Z4 جهد 400/132/ك.ف اللازمة لتشغيل جميع القطاعات بالمدينة يوم أمس الثلاثاء وجاري العمل على توقيع عقودها.

وأضاف الوقيان ان المؤسسة سبق لها أيضا طرح مناقصتين لتنفيذ وتركيب وصيانة عدد 18 محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف بتاريخ 2018/5/20 وتم

مد تاريخ الاقفال إلى 2018/7/29.

وذكر الوقيان ان مجلس الوزراء ولجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء يتابعان بشكل مباشر ودائم سير العمل بمشروع مدينة المطلاع الإسكاني من خلال التقارير الدورية التي ترفعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل ثلاثة شهور وكذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد لهذا الشأن.

وبين الوقيان ان هذه المتابعة المباشرة لمجلس الوزراء ساهمت في الزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات اللازمة لمدينة المطلاع في مواعيد تتفق مع البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المدينة خاصة توفير الطاقة الكهربائية والمياه وتطوير شبكة الطرق حول المدينة وخطوط الطوارئ الخارجة من خزانات مياه الأمطار بالطرق الرئيسية في المدينة وتنفيذ محطة تنقية الصرف الصحي في المدينة وتوفير دراكيل الرمال اللازمة لتنفيذ المشروع.

يذكر ان الاجتماع الدوري لقيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع مقاولي مشروع مدينة المطلاع الإسكاني اليوم الأربعاء بموقع المشروع هو الثالث من نوعه ويأتي ضمن توجه المؤسسة للمتابعة المباشرة لمعدلات ونسب التنفيذ على الأرض وتذليل أي عقبات قد تواجه المقاولين وحل أي مشكلات طارئة قد تعترض التنفيذ بالإضافة الى حث المقاولين على بذل أقصى الجهد وتنفيذ المشروع طبقا لبرنامجه الزمني المعتمد.