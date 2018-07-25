هيئة الغذاء: الدجاج المجمد في فرعي التموين بجمعيتي كيفان وخيطان غير صالح للاستهلاك الآدمي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:45 25/07/2018 حدث بتاريخ: 15:45 25/07/2018

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن الدجاج المجمد في أفرع التموين بجمعيتي كيفان التعاونية وخيطان التعاونية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة بالهيئة د. أمل الرشدان بأن عينات الدجاج المجمد التي تم أخذ عينات منها من مختلف افرع التموين بالمحافظات ظهرت نتائج أولية للفحص المخبري بفرع جمعية كيفان وفرع جمعية خيطان بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت بأن الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والتحفظ عليها واتلافها انطلاقا من حرص الهيئة على سلامة المستهلكين، مؤكدة على استمرارية الجولات التفتيشية بتأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات والمقاييس.