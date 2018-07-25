البنك الكويتي للطعام يطلق مشروع السلة الغذائية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات وبرعاية وزارة الشؤون

نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام و الاغاثة مشعل الأنصاري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:10 25/07/2018 حدث بتاريخ: 13:10 25/07/2018

عقد البنك الكويتي للطعام و الاغاثة - الصرح الخيري الأول بالمنطقة - مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مشروع السلة الغذائية #كن_شريكا_بالعطاء تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الذي يهدف إلى توفير المواد الغذائية الرئيسية للمحتاجين و تأمين العيش الكريم ونشر الابتسامة والمحبة والرحمة بين أبناء الوطن وذلك بالتعاون مع المؤسسات والأفراد لسد احتياجات الفقراء.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور ونائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام و الاغاثة مشعل الأنصاري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية حسن كاظم ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التعاون المستشار عبدالعزيز الشعيب ، ورئيس اتحاد الجمعيات خالد هضيبان العتيبي ونائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري ، ومدير عام البنك الكويتي للطعام سالم علي الحمر ، كما شهد المؤتمر حضورا كثيفا من مختلف وسائل الاعلام المطبوع و المرئي و المسموع و الالكتروني .

بداية قال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام و الاغاثة مشعل الأنصاري ان مشروع السلة الغذائية يأتي استكمالا للمشاريع والمبادرات الخيرية التي يطلقها بنك الطعام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و اشراف الجهات الرقابية و التنفيذية التي لاقت جميعها نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية .

واضاف الانصاري ان مشروع السلة الغذائية الأول و الفريد من نوعه على مستوى الكويت جاء تحقيقا لقول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) ، حيث تكمن فكرة المشروع في تأمين سلة غذائية تتكون من المواد الغذائية الأساسية لسد حاجة الفقراء والمساكين في مختلف انحاء محافظات الكويت .

واوضح الانصاري ان البنك الكويتي للطعام سيعمل على توفير صناديق زجاجية شفافة لجمع التبرعات العينية في جميع الجمعيات التعاونية المتواجدة في محافظات الكويت وذلك تيسيرا على المتبرعين في ايصال تبرعاتهم الكريمة للمحتاجين .

وذكر ان الصناديق الزجاجية الشفافة ستحمل اسم البنك الكويتي للطعام واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية وذلك توثيقا لعملها في الجمعيات التعاونية بشكل رسمي في جميع انحاء محافظات الكويت ، وحتى يطمئن المتبرع من سلامة تبرعه و الجهة التي يقوم بالتبرع لها ، حيث سيحمل الصندوق الزجاجي ايضا اسم المشروع " السلة الغذائية " .

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التعاون المستشار عبدالعزيز الشعيب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي ان الوزارة دائما تدعم دائما المشروعات الخيرية التي تطلقها الجمعيات الخيرية من خلال تسهيل عملها مع مختلف المؤسسات في الدولة وتقديم اي مساعدة ممكنة، مبينا ان الوزارة تعمل على توسيع الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الاهلية بما يخدم المحتاجين و المتعففين ويصبف يمصلحة العمل الخيري بالكويت .

ومن ناحيته عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية حسن كاظم عن سعادته لاطلاق مشروع السلة الغذائية لما يحمله من معاني انسانيه في تلبية احتياجات المتعففين الضرورية وضمان العيش الكريم ونشر الابتسامة على وجوهم .

من جانب اخر قال مدير عام البنك الكويتي للطعام سالم علي الحمر ان مشروع السلة الغذائية يتضمن تقديم سلة متنوعة من المواد الغذائية الاساسية تغطي المتطلبات الضرورية للمحتاجين والمتعففين بالكويت التي لا يمكن ان يستغنى عنها أي بيت عربي مسلم وتكفي لمدة تزيد على شهر.

واضاف سالم الحمر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ان المحتاجين يواجهون ظروفا بالغة السء نظرا لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية لضمان العيش الكريم ، وهو ما دعا البنك الكويتي للطعام إلى سرعة اعداد مشروع خيري ضخم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الذي سيوفر السلات الغذائية من مختلف المستلزمات الضرورية و رعاية واشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التي كان لها دورا بارزا في خروج هذا المشروع إلى النور .

وأكد سالم الحمر على ان هذا العمل الخيري الضخم يأتي اتساقا مع أولويات البنك الكويتي للطعام خلال المرحلة الحالية، مبينا ان بنك الطعام سيواصل حملاته ومشروعاته الخيرية التي تستهدف تقديم المساعدات الغذائية والطبية والشتوية سواء في الكويت او خارجها ، وذلك من منطلق حرصه على الاعمال الانسانية و الخيرية و توسيع الاستفادة منها محليا ودوليا .

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري إن من شأن هذا المشروع الخيري تحقيق استفادة كبيرة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت، نظرا لتواجده في جميع الجمعيات التعاونية الموجودة في محافظات الكويت ، ما يسهل وصول المتبرعين إلى اماكن تبرعاتهم العينية ، حيث ستحرص الجمعيات التعاونية على تواجد الصندوق الزجاجي للتبرعات في مكان مميز يسهل رؤيته خلف منطقة الكاشير وبالتالي ستكون الامور اكثر سهوله للمتبرعين .

وعبر الكندري عن سعادته في المشاركة في هذا المشروع الخيري الضخم و الثقة التي منحها بنك الطعام لاتحاد الجمعيات للمشاركة في هذا المشروع الذي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص.وأضاف الكندري أن هذا المشروع يعكس التزامه تجاه العمل الخيري بالكويت وخصوصا في قطاع المنتجات الغذائية.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق ارسال رسالة نصية بالمبلغ شبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org . ، او زيارة مقر البنك الكويتي للطعام في منطقة العيديلية .