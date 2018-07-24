“الكهرباء”: الوزارة تبدأ في التحقيق بشهادات من عدلوا أوضاعهم منذ 5 سنوات للتأكد من سلامتها

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:03 24/07/2018 حدث بتاريخ: 16:03 24/07/2018

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن بدء الوزارة في تمحيص شهادات من قاموا بتعديل أوضاعهم من العاملين منذ 5 سنوات للتأكد من سلامة تلك الشهادات بالتنسيق مع التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.

وشدد بوشهري في تصريح صحافي على جدية " الكهرباء" في متابعة ذلك الملف الهام مع الجهات ذات الإختصاص للتأكد من عدم وجود تلك الأفة في الوزارة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الغير قانوني من أصحاب تلك الشهادات.

وفي سياق منفصل سحبت وزارة الكهرباء والماء جميع اعلانات الوظائف الاشرافية التي اصدرتها مؤخرا والتي يفوق عددها ال٣٥ وظيفة، وذلك بانتظار وضع آلية جديدة لاعتماد هذه الوظائف تكون كفيلة بحمايتها من الطعون والمراجعات.

ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أنه يتم حاليا بالتعاون ما بين قانوني الوزارة وديوان الخدمة المدنية اعداد آلية دقيقة تضمن الوزارة من خلالها عدم الطعن بالوظائف الاشرافية التي لم تعد المقابلات والاختبارات كافية لحمايتها.

وقالت المصادر ان جميع الترشيحات للوظائف المذكورة تعتبر ملغاة بانتظار اعداد الآلية الجديدة المرجح الانتهاء منها في سبتمبر المقبل حيث سيتم البدء باستقبال ترشيحات جديدة وفق الآلية المتبعة.