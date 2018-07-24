"الراي": عارية من الصحة الأخبار عن بيع حصة في المجموعة لجهة أجنبية

الراي

كتب بواسطة: %s الراي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:12 24/07/2018 حدث بتاريخ: 12:12 24/07/2018

أعلنت مجموعة الراي الإعلامية إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع حصة مؤثرة في الشركة لجهة أجنبية وتشكيل مجلس إدارة جديد هي اخبار عارية من الصحة تماما.

وأفادت «مجموعة الراي» في إعلان توضيحي نشر على موقع بورصة الكويت اليوم إن التوضيح على هذه الأخبار غير الصحيحة جاء «بالإشارة الى المادة رقم (4-4-1) من الفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاصة بالإفصاح والشفافية، والتي تتطلب منا القيام بالتعقيب فورا دون إبطاء بالإيضاح أو النفي أو التأكيد في حال انتشار أخبار أو شائعات أو تكهنات أو معلومات متداولة».

كما تؤكد «مجموعة الراي» إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من ساهم في بث وترويج هذه الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها ستتابع الموضوع عبر القنوات القضائية.