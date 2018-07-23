الصحة: تشكيل لجنة لمراجعة شهادات الهيئة التمريضية وبخاصة من حصل عليها دون بعثة دراسية

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:29 23/07/2018 حدث بتاريخ: 18:46 23/07/2018

بناءا علي توجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا لتدقيق ومراجعة الشهادات الجامعية والعليا الحاصل عليها موظفي وزارة الصحة ( الأطباء والتمريض والصيادلة والفنيين والاداريين) الكويتيين والوافدين.

وبخاصة الذين حصلوا على شهادات بغير طريق البعثات الدراسية

وسيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التي قد تدور حولها الشبهات وسيتم البدء بالعاملين بمكتب الوزير انطلاقا من مبدأ الشفافية ودراءا للشبهات.

وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تلاعبه في أي شهادة علمية.