"إعادة الهيكلة": التنسيق مع "التعليم العالي" لتزويدنا بأسماء اصحاب الشهادات المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية

الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:17 22/07/2018 حدث بتاريخ: 17:17 22/07/2018

قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إنه طلب من وزارة التعليم العالي تزويده بأسماء اصحاب الشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عنهم واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان (إعادة الهيكلة) خاطب (التعليم العالي) من اجل التنسيق والتعاون لوضع آلية محددة لتفادي عملية تزوير الشهادات الدراسية مستقبلا.

وذكر أن البرنامج قدم اقتراحا باضافة مستند ضمن المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة وذلك حفاظا على المال العام.

وأفاد المجدلي بأن اضافة شرط الحصول على إذن (البرنامج) لاستكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها كونه إجراء سابق على الالتحاق بالدراسة.

وأشار الى اكتشاف البرنامج مخالفة عدد من الاشخاص لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (572 لسنة 2009) الخاص بشروط الجمع بين العمل والدراسة دون اخذ الاذن بذلك مبينا انه يتم احتساب ما صرف لهم من رواتب خلال فترة الدراسة كمديونية.

ولفت الى أن البرنامج هو الذي يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية ويحدد قيمة هذا الدعم استنادا للمؤهل الدراسي اضافة الى اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام اجراءات الصرف.