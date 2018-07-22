الجمارك: مصادرة 1827 كرز و877 علبة سجائر في 3 مركبات

جانب من المضبوطات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:37 22/07/2018 حدث بتاريخ: 16:37 22/07/2018

اعلن عضو لجنة الإعلام الجمركي ومراقب منفذ النويصيب السيد: بلال الخميس، عن عزمه الطلب من مدير عام الجمارك سعادة المستشار: جمال الجلاوي، بتفعيل القانون الجمركي ومصادرة المركبات التي يتم إخفاء الممنوعات بداخلها بغض النظر عن طبيعية المواد المهربة بحيث تصادر اي مركبة اعد بها مخبأ سرياً.

وذكر الخميس في تصريح صحافي ان هذا التوجه يأتي في أعقاب تزايد عمليات تهريب السجائر الى خارج الكويت للاستفادة من فارق الاسعار هنا وبعض الدول الخليجية.

وحول أحدث الضبطيات قال مراقب جمرك النويصيب، انه التزاما بتطبيق التعليمات الصادرة عن المدير العام بالتدقيق على كافة المركبات سواء القادمة او المغادرة، اشتبه مفتشوا النويصيب في 3 مركبات أتت للمنفذ في الثالثة والنصف فجراً وتبين ان المركبات الثلاثة تحولت معظم أجزاءها الى اماكن سرية وعثر في المركبة الاولي على 609 كرز وعلب موزعة والمركبة الثانية وجد فيها 611 كرز وعلب اخري والثالثة وجد فيها 607 كرز وعلب لتبلغ اجمالي المضبوطات 1827 كرز و877 علبة.

وثمن السيد: الخميس، يقظة مفتشي جمرك النويصيب وتصديهم لكافة محاولات تهريب المواد المحظورة بكافة صورها.