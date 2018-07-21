الوزير العازمي: مئات البلاغات قدمت للنيابة بشأن الشهادات الوهمية والمزورة وتم الغاء المعادلات ومخاطبة الخدمة المدنية بذلك

وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:34 21/07/2018 حدث بتاريخ: 14:34 21/07/2018

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم السبت عن تقديم (التعليم العالي) ما يقارب 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالي مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية وإحالتها الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقال الوزير العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي تم اكتشافها جاءت نتيجة تعاون واسع ما بين الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.

واضاف أن "الفحص الأولي لبعض الشهادات كشف عن حالات تزوير مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها كما تم التنسيق مع ادارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث و التحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات".

وأوضح الوزير العازمي ان "التعاون البناء بين الجهات الحكومية قد أدى الى إلقاء القبض مؤخرا على احد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي حيث يجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة".

وذكر ان الإعلان عن نتائج التحقيق جاء بعد انتهاء تحقيقات الوزارة واكتمال أركان البلاغ وإحالته الى النائب العام مبينا أن المعنيين في الوزارة ارتأوا أن تتم التحقيقات بعيدا عن التصريحات الاعلامية لا سيما في المرحلة الأولى وذلك حفاظا على سير التحقيقات وللصالح العام.

وافاد العازمي بأن "إجمالي البلاغات التي قدمتها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة ما يقارب 40 حالة خلال العام الحالي بالاضافة الى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت احالتها الى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة".

وتابع "كما يجري حاليا التحقيق الداخلي في الوزارة على حالات اخرى تبين انها مزورة بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق بالاضافة الى استمرار التحقق من قبل المكتب الثقافي لحالات عديدة مشتبه بتزويرها".

واكد استمرار (التعليم العالي ) في التدقيق على كافة المعادلات الصادرة من الوزارة للسنوات السابقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية واحالة اي حالة مشتبه بها الى النيابة العامة مع سحب المعادلة ان وجدت والتنسيق مع ديوان الخدمة في هذا الصدد.

وذكر ان (التعليم العالي) اتخذت اجراءتها تجاه الشهادات المزورة اذ تم الغاء كافة المعادلات الصادرة للشهادات المشكوك بصحتها فضلا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذه المستجدات وتزويده بالمعلومات اللازمة عن هذه الشهادات المشكوك بصحتها لاتخاذ ما يلزم في ضوء الغاء هذه المعادلات.

ولفت الى ان (التعليم العالي) كانت قد بدأت خطوات جدية لضبط المعادلات منذ اكثر من عامين منها اعتماد القبول المسبق للطلبة الدارسين بالخارج فضلا عن اجراءات اخرى تضمن سلامة المعادلات للشهادات مؤكدا الاستمرار بالنهج الاصلاحي لضبط جودة التعليم باعتباره من اولى اولويات الوزارة لما للتعليم من أثر مباشر في التنمية البشرية وتحقيق رؤية البلاد التنموية.

وثمن الوزير العازمي الدعم الحكومي الكبير ممثلا بسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح منوها في الوقت ذاته بالمواقف النيابية الداعمة والمسؤولة لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة.

ورأى ان من سبل اصلاح التعليم توعية المجتمع حول اهمية الالتحاق بجامعات معتمدة والحصول على شهادة جامعية سليمة مشددا على ضرورة ارساء ثقافة جديدة تؤكد على اهمية الحصول على تعليم ذو جودة فضلا عن اتخاذ اجراءات لتشجيع الطلبة للالتحاق ليس بجامعات معتمدة فقط بل متميزة ايضا.