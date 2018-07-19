البنك المركزي: 1.7 مليار دينار فائض الحساب الجاري المحلي بالربع الأول من 2018

البنك المركزي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:48 19/07/2018 حدث بتاريخ: 16:56 19/07/2018

قال بنك الكويت المركزي اليوم الخميس إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 1.7 مليار دينار كويتي (نحو 5.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الاول من 2018 بزيادة 1ر45 في المئة عن الربع الرابع من عام 2017.

وأضاف (المركزي) في بيان صحفي أن الفائض في الربع الاول من 2018 ارتفع حوالي 521.8 مليون دينار نحو (1.7 مليار دولار) عن الفائض المسجل في الربع الرابع من 2017 البالغ 1.2 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) بسبب زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فائض الميزان السعلي من جهة وانخفاض فائض حساب الدخل الأساسي من جهة أخرى.

وأوضح أن الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية.

وأشار إلى أن ذلك أدى لارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية) لتصل قيمته بالربع الاول من 2018 الى 3350 مليون دينار (نحو 11 مليار دولار) مقارنة بنحو 2291 مليون دينار (نحو 7.5 مليار دولار) في الربع الرابع 2017.

وذكر أن العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وأهمها خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات) ارتفع في الربع الاول من 2018 بنحو 294.8 مليون دينار (نحو 972.8 مليون دولار) بنسبة 17.8 في المئة ليبلغ نحو 1954 مليون دينار (نحو 6.4 مليار دولار) مقارنة بعجز قيمته نحو 1659 مليون دينار (نحو 5.5 مليار دولار) في الربع الرابع من 2017.

وعن تطورات الحساب المالي الذي يسجل الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان مدفوعات دولة الكويت في الربع الاول أفاد بأن هناك تدفقا صافيا الى الخارج بلغت قيمته 1448 مليون دينار (نحو 4.7 مليار دولار) مقابل تدفق صاف الى الداخل بلغ نحو 4003 مليون دينار (نحو 13.2 مليار دولار) في الربع الرابع من 2017.

ولفت (المركزي) الى أن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع حقق فائضا يقدر بنحو 471 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) في الربع الاول من 2018 مقابل فائض قيمته نحو 415 مليون دينار (نحو 13.6 مليار دولار) في الربع الرابع من 2017.

وقال إنه وبنظرة أشمل الى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ بعين الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة).

وأضاف أن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا يقدر بنحو 939 مليون دينار (نحو 3 مليار دولار) في الربع الاول من 2018 مقابل فائض بلغت قيمته 1976 مليون دينار (نحو 6.5 مليار دولار) في الربع السابق.