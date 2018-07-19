الوزير الصالح: مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء واحالة الملف الى النيابة استكمالا لخطوات مكافحة الفساد

الوزير الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:15 19/07/2018 حدث بتاريخ: 15:15 19/07/2018

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح بجهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير د. حامد العازمي في مكافحة الشهادات المزورة.

وقال الصالح في تغريدات له اليوم أن مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مضيفا ان احالة الملف الى النيابة هو استكمال للاحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الاجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.