التعليم العالي: اكتشاف شهادات جامعية مزورة وضبط وافد متواطئ في الوزارة

وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:22 18/07/2018 حدث بتاريخ: 11:22 18/07/2018

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إنه بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامدالعازمي عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض شهادات التعليم العالي.

وأضافت في هذا الشأن أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.

وأكدت الوزارة استمرارها في الإحالة إلى النيابة العامة لجميع الحالات التي يتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزورة مشددة على أن التدقيق مستمر لمراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة سابقا من الوزارة.