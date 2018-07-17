"بنك الطعام" يطرح مبادرة اتحاد بنوك الطعام

نائب رئيس مجلس الإدارة مشعل الانصاري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:12 17/07/2018 حدث بتاريخ: 13:12 17/07/2018

طرح البنك الكويتي للطعام والاغاثة مبادرة انشاء الاتحاد العالمي لبنوك الطعام على مستوى الدول الاسلامية، بهدف توسيع رؤية ورسالة البنك الكويتي بجعل العالم بلا جوع من بلد الإنسانية.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة مشعل الانصاري ان المبادرة التطوعية والإنسانية جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي الذي شدد على أهمية إبراز ودعم جهود بنوك الطعام المختلفة في العالمين العربي والاسلامي في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وتقديم الحلول المبتكرة لدعم القضايا الإنسانية باختلاف تخصصاتها ومجالات عملها.

وأضاف الانصاري أن الهدف الرئيسي من فكرة إنشاء اتحاد عالمى لبنوك الطعام بالعالم الاسلامي هو تبادل الخبرات والتجارب في شتى انشطة العمل التطوعي والإنساني، بما يمنحهم الفرصة لتبادل أفكارهم وتطوير مبادراتهم ومشاريعهم.

وأشار الانصاري إلى أن احتضان الكويت لهذه المبادرة يأتي تأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية والتطوعية المختلفة حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني بقيادة سمو الأمير.

وأكد أن رؤية العمل التي ننطلق منها في هذه المبادرة التطوعية والإنسانية تنبع من عميق إحساسنا باهمية العمل الخيري.

من ناحيته، عبّر مدير عام البنك سالم الحمر عن سعادته بطرح مبادره انشاء الاتحاد العالمي لبنوك الطعام التي يقودها بنك الطعام الكويتي كعادته في ريادة الاعمال الخيرية التي تخدم الإنسانية على المستويين الدولي والاقليمي.

وأضاف الحمر ان المبادرة تستهدف توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، اضافة إلى توعية المجتمعات الاسلامية بالحد من إهدار الأطعمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة واستغلال الأطعمة الفائضة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمعات الاسلامية. واشار الى ان من شأن هذه المبادرة العالمية الارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، خصوصاً في ما يتعلّق بالمساهمة بالحملات الاغاثية للمجاعات والحروب والكوارث حول العالم، فضلا عن تطوير العمل بالمجال الوقفي بما يعود بالنفع على المجتمعات الاسلامية.