الاتحاد الكويتي للصيادين: موسم صيد الزبيدي المحلي يبدأ اليوم
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن أسواق الكويت ستشهد اليوم الإثنين عودة أسماك الزبيدي المحلية حيث بدأ موسم صيد الزبيدي من آليوم الاثنين 16 يوليو 2018 بعد انقطاع 45 يوما، مشيرا إلى أن مزاد الزبيدي المحلي سوف يبدأ اليوم الاثنين، متوقعا إقبالا من المستهلكين خاصة أن اسماك الزبيدي من أحب الأسماك إليه.
وأوضح أن أسطول الصيد الكويتي يعمل على تأمين الأمن الغذائي من الأسماك المحلية، كما يتعاون مع الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية، آملا أن يكون هذا الموسم فيه وفره من اسماك الزبيدي.