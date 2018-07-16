الاتحاد الكويتي للصيادين: موسم صيد الزبيدي المحلي يبدأ اليوم

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:12 16/07/2018 حدث بتاريخ: 11:12 16/07/2018

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن أسواق الكويت ستشهد اليوم الإثنين عودة أسماك الزبيدي المحلية حيث بدأ موسم صيد الزبيدي من آليوم الاثنين 16 يوليو 2018 بعد انقطاع 45 يوما، مشيرا إلى أن مزاد الزبيدي المحلي سوف يبدأ اليوم الاثنين، متوقعا إقبالا من المستهلكين خاصة أن اسماك الزبيدي من أحب الأسماك إليه.

وأوضح أن أسطول الصيد الكويتي يعمل على تأمين الأمن الغذائي من الأسماك المحلية، كما يتعاون مع الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية، آملا أن يكون هذا الموسم فيه وفره من اسماك الزبيدي.