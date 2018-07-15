أمير البلاد: الكويت مستعدة لتقديم كل دعم ممكن للعراق لتجاوز ما يمر به من أحداث

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:07 15/07/2018 حدث بتاريخ: 19:11 15/07/2018

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما طمأن معاليه سموه على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات متمنيا لسموه رعاه الله دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من الرقي والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سموه عن خالص تقديره على هذا التواصل الذي يجسد أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا سموه على استعداد دولة الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق الشقيق ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث ومتمنيا أن يسوده الأمن والسلام وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتظافر كافة الجهود سعيا لتحقيق كل ما فيه الخير والصالح للعراق وشعبه الشقيق وأن يتمكن البلد الشقيق من تجاوز هذه الظروف سائلا سموه المولى عز وجل لمعاليه دوام الصحة والعافية وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وإزدهار.