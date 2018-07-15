حملة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتبرع بالدم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:32 15/07/2018 حدث بتاريخ: 12:32 15/07/2018

قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتنظيم حملة لموظفي الهيئة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم المركزي الكويتي. وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وضرورة إثراء بنك الدم بجميع الفصائل وتعزيز الولاء والمحبة للوطن بمثل هذه الحملة.

وفي بيان صادر عن الهيئة "تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز دور الهيئة وموظفيها تجاه المجتمع والعمل الإنساني وكذلك في إطار المشاركة والتعاون مع المؤسسات الوطنية في دعم جهود وزارة الصحة وإن تبرع الموظفين بالدم يعكس حسن انتمائهم وتكاتفهم في و المجتمع".

أقيمت حملة التبرع في مبنى برج التحرير بتاريخ 11/7/2018م، وخلال هذا اليوم تواجد موظفي الهيئة بجميع مستوياتهم للتبرع من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهراً.