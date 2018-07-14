الداخلية: الفيديو المتداول لأعمال عنف بالقرب مع الحدود العراقية الكويتية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:53 14/07/2018 حدث بتاريخ: 21:54 14/07/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية توضيحا للفيديو المتداول على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم أنه لأعمال عنف عند بوابة أحد الحقول النفطية بالقرب مع الحدود العراقية الكويتية.

اذ تؤكد الإدارة أن هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة تماما وتؤكد الادارة ان هذا الفيديو يعود لأعمال عنف قرب بوابة احد الحقول النفطية بناحية القرنه شمال البصره وليس قرب الحدود الكويتية كما ذكر.

وتؤكد الادارة ان وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها تعمل على مدار الساعة من أجل أمن وأمان المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة في ما تنشر من اخبار تتعلق بامن الوطن والمواطنين، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة للرد على أي تساؤل أو استفسار يتعلق بالشأن الأمني، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقة من قام بنشر هذا الفيديو المسيء للوطن.