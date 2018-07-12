الداخلية: افتتاح ستة مراكز جديدة لاستلام الجواز الإلكتروني تبدأ عملها يوم الاحد

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:25 12/07/2018 حدث بتاريخ: 16:25 12/07/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح التي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وتسهيلاً على المواطنين وسرعة الإنجاز سيتم يوم الأحد الموافق 15/7/2018 افتتاح ستة مراكز جديدة تعمل على فترتين صباحية ومسائية من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً ومن 4 عصراً حتى 9 مساءً لتوزيع الجوازات الإلكترونية لتضاف إلى المراكز الموجودة بالفعل ليصبح عدد المراكز 12 مركزاً في كافة محافظات البلاد وهي كالتالي:

محافظة العاصمة (منطقة الشامية-مدرسة الجزائر الثانوية للبنات).

محافظة حولي (أرض المعارض-صالة رقم 8).

محافظة الفروانية (منطقة إشبيلية-مدرسة عامر ابن ربيعة).

محافظة الجهراء (مدينة سعد العبد الله-روضة الغصون).

محافظة الأحمدي (منطقة فهد الأحمد-مدرسة بلاط الشهداء).

محافظة مبارك الكبير (منطقة العدان-مدرسة الملا سعود الصقر).

وأوضحت الإدارة أن توجيهات معاليه تشدد على أن الأولوية في إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ستكون لحالات العلاج والدراسة بالخارج وتسهيلاً على المواطنين مع استمرار مراكز الخدمة في استقبال طلبات التجديد وتسليم الجوازات الإلكترونية الجديدة على ثلاث فترات يومياً ودون توقف من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً هي: (مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة-مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية-مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي-مركز خدمة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء-مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير-ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي).