السكنية: الانتهاء من أعمال كابلات القسائم السكنية بمنطقة الوفرة القائم
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهائها من أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض في منطقة الوفرة القائم وتسليمها لوزارة الكهرباء والماء منتصف الأسبوع الجاري.
وذكر النائب المدير العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل في تصريح صحافي أن الأعمال التي تم تسليمها لوزارة الكهرباء تشمل الكابلات المغذية لعدد 370 قسيمة سكنية والمركز الصحي والسوق المركزي والتي تعد استكمالا لتوفير جميع الخدمات للمواطنين قاطني المنطقة.
واختتم الحبيل تصريحه بشكر المختصين في وزارة الكهرباء والماء والمواطنين على ما أبدوه من تعاون وتجاوب ساهم في إنهاء الأعمال في مدتها التعاقدية.