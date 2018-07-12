السكنية: الانتهاء من أعمال كابلات القسائم السكنية بمنطقة الوفرة القائم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:44 12/07/2018 حدث بتاريخ: 15:01 12/07/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهائها من أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض في منطقة الوفرة القائم وتسليمها لوزارة الكهرباء والماء منتصف الأسبوع الجاري.

وذكر النائب المدير العام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل في تصريح صحافي أن الأعمال التي تم تسليمها لوزارة الكهرباء تشمل الكابلات المغذية لعدد 370 قسيمة سكنية والمركز الصحي والسوق المركزي والتي تعد استكمالا لتوفير جميع الخدمات للمواطنين قاطني المنطقة.

واختتم الحبيل تصريحه بشكر المختصين في وزارة الكهرباء والماء والمواطنين على ما أبدوه من تعاون وتجاوب ساهم في إنهاء الأعمال في مدتها التعاقدية.