الوزيرة بوشهري: فتح باب التخصيص على 12 ألف وحدة سكنية بمدينة جنوب صباح الأحمد الاسبوع القادم

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:29 10/07/2018 حدث بتاريخ: 15:29 10/07/2018

اعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عن فتح باب تقديم طلبات التخصيص لمدينة جنوب صباح الأحمد يوم الاحد القادم 15 الشهر الجاري لـ 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية والتي ستكون مخصصة بشكل بدئي لطلبات الاسكانية من سنة 2005 وماقبلها.

وقالت الوزيرة بوشهري للصحافيين في مجلس الامة عقب اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية، اعلنا في اجتماع اللجنة عن التوزيعات السكنية للسنة المالية الحالية 2018/ 2019 ، التي تتضمن توزيع 12 الف وحدة سكنية لمدينة جنوب صباح الأحمد، مضيفه"

كان لدينا عقد مع مكتب استشاري عالمي لتخطيط المدينة ووقع العقد في شهر سبتمبر 2017 ومدة سنتن لاستلام المدينة كامل مخططه، ولكن لحصرنا ولالتزام حكومي قطعته الحكومة مع مجلس الأمة ممثل في اللجنة الاسكانية بأن تكون هناك توزيعات سكنية لمدة خمس سنوات بحيث يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا ، اكدنا على المكتب الاستشاري تسليم المؤسسة الاسكانية 12 الف وحدة سكنية مخططه بالكامل لتوزيعها خلال السنة المالية الحالية".

وقالت بوشهري "نسقنا على مستوى وزاري مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء لضمان توفير الخدمات اللازمة لمدينة جنوب صباح الاحمد ، والذي على اثره تم الاعلان التوزيع لـ12 الف وحدة سكنية للسنة المالية الحالية".

واضافت "ان سيتم الاعلان في الصحف يوم الخميس (غدا) عن فتح باب التخصيص في يوم الاحد 15 الشهر الجاري ، علمنا ان التخصيص سيشمل الطلبات الاسكانية من سنة 2005 وماقبل، ومن ثم سيتم تحديث سنة تقديم الطلب في الاشهر القادمة".

وفيما يتعلق المشكلات التي يعاني منها أهالي مدينة صباح الأحمد، قالت بوشهري ان الوزراء المعنيين كل منهم قام بتشغيل الخدمات التابعة له وابدى خطته في تشغيل الخدمات للمدينة، واطلعنا اللجنة السكنية خلال الاجتماع فيما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية من حيث انجاز المباني الحكومية وتسليمها للجهات الحكومية لتقوم بدورها في تشغيلها".

واوضحت بوشهري " اعلانا عن انجاز 301 مبنى عام من اجمالي 316 مبنى عام، وتم تسليم 260 مبنى فعليا لللجهات المعنييه والذي قامت بدورها في تشغيل النسبة الاكبر منها بالاضافة الى وضع هذه الجهات للخطط الزمنية لتشغيلها هذه المباني"، مشيره الى "ان المباني الـ 15 المتبقية سيتم استلامها استلام اولي في شهر اغسطس القادم ، ومن ثم يتم تسليمها للجهات المعنيه".

واضافت بوشهري، "اطلعنا اللجنة الاسكانية البرلمانية على المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد، والذي تم تسليم بعض اراضيه الى الجهات المختصه كوزارة الصحة لاقامة مستشفيات حكومية وارض اخرى لوزارة التربية لاقامة فرع لجامعة الكويت وفرع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وارض لوزارة الشؤون، يالاضافة الى الفرص الاستثمارية التي طرحتها المؤسسة على القطاع الخاص لتكون بنظام الـ B.O.T ، والان تم طرح ارض مخصصة لمنطقة صناعية وحرفية ومخازن، واخرى للاستعمال التجاري بكافة ملحقاته، كما ان الفرصة الثالثة التي سوف يتم طرحها عبارة عن سوق تقليدي متكامل على غرار سوق المباركية بالاضافة الى افرع للبنوك ولمحطات الوقود.

وقالت بوشهري نتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاهتمامه في القضية الاسكانية وحرص على متابعة الملف الاسكاني بصفه شخصية ، كما نوجه الشكر لرئيس واعضاء مجلس الأمة لمتابعتهم عن قرب للملف الاسكاني والحرص على استمرار التوزيعات السكنية ، كما اتوجه بالشكر لقيادي وموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة لمتابعتهم للعقد الاستشاري الذي يتعلق بمدينة جنوب صباح الأحمد.