الوزير الجراح: افتتاح ستة مراكز جديدة لتسليم الجواز الالكتروني الاسبوع القادم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:53 09/07/2018 حدث بتاريخ: 16:54 09/07/2018

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الاثنين تعليماته بضرورة افتتاح ستة مراكز جديدة لتسليم الجوازات الالكترونية مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن تعليمات الشيخ خالد الجراح لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بافتتاح المراكز الجديدة تأتي في اطار اهتمام المؤسسة الأمنية بالتسهيل على المواطنين.

وذكرت أن عدد مراكز تسليم وتسلم الجوازات الالكترونية عقب افتتاح المراكز الجديدة التي سيتم الاعلان عن أسمائها ومواقعها قريبا سيصل الى 12 مركزا في كافة محافظات البلاد.