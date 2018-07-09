وزارة الخدمات: الانتهاء من تجهيز شبكة الألياف الضوئية في منطقة الخيران السكنية

وكيلة وزارة الخدمات الكويتية بالانابة بثينة السبيعي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:13 09/07/2018 حدث بتاريخ: 14:13 09/07/2018

أعلنت وكيلة وزارة الخدمات الكويتية بالانابة بثينة السبيعي الانتهاء من تجهيز شبكة الألياف الضوئية الخارجية في منطقة الخيران السكنية.

وقالت السبيعي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية لتحسين الخدمات الهاتفية المتنوعة وتطوير شبكة الإنترنت في المناطق كافة عبر الاستعانة بشبكة ألياف ضوئية وفقا للمواصفات العالمية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضافت أن تلك التقنية تتضمن جودة وسرعة ونقاوة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمشتركين إيمانا منها بأهمية الدور الذي تؤديه الاتصالات للنهوض بالدولة ككل وتطوير خدماتها تماشيا مع الرؤية الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي في المنطقة.

وأشارت إلى قرب الانتهاء من تمديدات شبكة الألياف الضوئية الخارجية في منطقتي (المسيلة) -الشريط الساحلي و(صباح السالم).

وأوضحت أن وزارة الخدمات تعد من أولى الوزارات التي أنهت تمديدات البنية التحتية الخاصة بها في منطقة الخيران مضيفة أن مركز خدمة العملاء يستقبل جميع استفسارات المواطنين والمقيمين على الخط الساخن خلال أوقات العمل الرسمي.

ولفتت إلى الانتهاء من عدد كبير من المناطق التي شملتها المرحلة الثانية لمشروع الالياف الضوئية مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الفنيين ومقاولي الوزارة لتركيب الأجهزة داخل منازلهم تمهيدا لايصال الخدمة لهم.

وذكرت أن الوزارة تعمل حاليا على تمديد شبكة الألياف الضوئية في مدينة صباح الأحمد السكنية مناشدة قاطني المنطقة سرعة إزالة المخلفات الانشائية من أمام منازلهم ليتمكن المقاولين من تمديد الشبكة والانتهاء منها في أقرب وقت.