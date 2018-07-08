الوزير العفاسي: سنتعامل مع الحكم الصادر اليوم وفق الدستور والقانون والتزامنا بأحكام القضاء

وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:46 08/07/2018 حدث بتاريخ: 18:46 08/07/2018

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي احترام الحكومة للقضاء والتزامها بأحكامه وعلى دوره في إرساء قواعد العدالة مشيرا إلى أنها ستتعامل مع الحكم الصادر اليوم الاحد واثاره وفقا لاحكام الدستور والقانون.

وأضاف الوزير العفاسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي "التزاما بأحكام الدستور وتحقيقه للعدالة وثقتنا في السلطة القضائية ممثلة في محكمة التمييز التي أسدلت الستار في حكمها الصادر اليوم في القضية رقم ( 1540-2017)".