الوزير العفاسي: سنتعامل مع الحكم الصادر اليوم وفق الدستور والقانون والتزامنا بأحكام القضاء
أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي احترام الحكومة للقضاء والتزامها بأحكامه وعلى دوره في إرساء قواعد العدالة مشيرا إلى أنها ستتعامل مع الحكم الصادر اليوم الاحد واثاره وفقا لاحكام الدستور والقانون.
وأضاف الوزير العفاسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي "التزاما بأحكام الدستور وتحقيقه للعدالة وثقتنا في السلطة القضائية ممثلة في محكمة التمييز التي أسدلت الستار في حكمها الصادر اليوم في القضية رقم ( 1540-2017)".