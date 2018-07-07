الصحة: ارتفاع عدد حالات التسمم من مطعم حولي حتى مساء اليوم الى 287 حالة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:24 07/07/2018 حدث بتاريخ: 18:24 07/07/2018

اعلنت وزارة الصحة ان حالات التسمم الغذائي بلغت حتى مساء يوم السبت 287 حاله تم التعامل معها حسب البروتوكولات العلاجية الخاصة لمثل هذه الحالات وسمح لمعظمها بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وأضاف البيان أن عدا 53 حاله التي استدعى دخولها الي المستشفى حيث استقبل مستشفى مبارك 192 حالة واستقبل مستشفى الاميري 21 حالة كما استقبل مستشفى الفروانية 23 حالة بينما استقبل مستشفى الصباح 6 حالات وكذلك مستشفى العدان 6 حالات اما مستشفى الجهراء فقد استقبل 17 حالة بينما استقبلت المستشفيات الخاصة 22 حالة .

واوضحت الوزارة بان جميع الحالات مستقرة ولاتوجد اي من الحالات الحرجة او بالعناية المركزة وان 80%‏ من الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من الامس وحتى الان تم علاجها وصرح لهم بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتهم وان باقي الحالات مستقرة وتتلقى العناية الطبية اللازمه.