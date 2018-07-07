الداخلية: منع دخول عدد من المحامين البريطانيين غير صحيح وعلى خلاف الواقع

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:12 07/07/2018 حدث بتاريخ: 16:12 07/07/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الداخلية الكويتية برفض دخول عدد من المحامين البريطانيين خلال اليومين الماضيين لدولة الكويت.

تؤكد الإدارة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وعلى خلاف الواقع حيث سمح بدخول من وصل إلى دولة الكويت وقدم على سمة الدخول في المطار بناء على الغرض من الدخول ووفقاً لسمة الدخول المسموحة.

وتهيب الإدارة بالإخوة الزائرين والضيوف الالتزام بسمة الدخول وعدم تجاوز الغرض من الزيارة، وتؤكد أن دولة الكويت ترحب بكل ضيوفها وزائريها ماداموا لم يتجاوزا قوانين الدولة وعدم تجاوز الغرض من الزيارة.