الصحة: اصابة 149 شخص بتسمم غذائي من احد المطاعم في حولي

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:16 07/07/2018 حدث بتاريخ: 14:19 07/07/2018

أعلنت وزارة الصحة عن اصابة 149 شخصا بتسمم غذائي في احد المطاعم، وتم التعامل مع جميع الحالات المصابة بهذا التسمم.

كما قامت وزارة الصحة بتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات ورفع درجة الاستعداد حيث استقبل مستشفى مبارك 132 حالة واستقبل مستشفى الاميري 17 حالة.

هذا وقد صرحت مدير مستشفى مبارك الدكتورة / نادية جمعة، «أنه و بناءً على خطة الطوارئ المعمول بها لدى الوزارة للاستعداد لمثل هذه الحالات فقد تم استدعاء جميع الأطباء المختصيين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابيين بحالات التسمم التي انتشرت أمس».

وقالت أن «مستشفى مبارك استقبل في تمام الساعة 1:35 ظهراً يوم امس الجمعة حتي العاشرة مساءً 13 حالة تسمم، ومن الساعة العاشرة حتى صباح اليوم 84 حالة وقد بلغ العدد الاجمالي للمصابين الكبار 108، و تم ادخال 3 حالات إلى المستشفى حالتهم مستقرة ولله الحمد تحتاج فقط للملاحظة والمتابعة ولا توجد حالات حرجة».

كما استقبل حوادث الأطفال 24 طفل تم إدخال 12، منهم الى المستشفى ولا تزال 12 حالة تحت الملاحظة حالتهم مستقرة ولاتوجد اي حالات حرجة، وأثنت جمعة على جهود كل من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية لما بذلوه وقدموه من جهود فعالة تجاه المصابيين بحالات التسمم.

الحالات المصابة

ومن جانبه أعلن الدكتور / علي العلندا مدير مستشفى الأميري عن استقبال مستشفى الأميري من أمس حتى صباح اليوم 17 حالة تسمم منها 7 رجال و 4 نساء و 6 أطفال، حيث استعد المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بالتسمم الغذائي بتوفير جميع العلاجات الازمة لمثل هذه الحالات وتم علاج 10 حالات والسماح لها بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتهم، عدا بعض الحالات التي استدعى دخولها للجناح وهم رجل وامرأة وخمسة أطفال ويطمئن العلندا بأن حالتهم مستقرة ولا تستدعي القلق.

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور /مصطفى رضا، قد قام بزيارة المستشفيات التي ادخل فيها المصابيين بحالات التسمم الغذائي، وذلك للإطمنان عليهم وعلى آلية سير العمل والاطمئنان على المصابيين ومتابعة مستوى حالات الإصابة كما قام الدكتور/ عبدالرحمن المطيري الوكيل المساعد لشئون الفنية بمرافقة وكيل الوزارة بجولته التفقدية وذلك للوقوف والتأكد على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين و توافر جميع الاحتياجات لهم.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أغلقت مطعما شهيرا في منطقة حولي، وذلك بعد أن تسبب المطعم في تسمم 15 شخصاً بينهم مواطنون تم نقلهم لمستشفى مبارك الكبير.

وحالات التسمم الجماعي التي تعّرض لها مواطنون ومقيمون بعد تناولهم وجبات طعام من المطعم ذاته دفعت رجال الأمن وفريق من البلدية الى مداهمة المطعم واغلاقه بعد التحفظ على الطعام واحالة العاملين فيه الى المخفر.