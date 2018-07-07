التجارة: إيقاف صرف المواد التموينية بفرع تموين السرة بسبب إهمال الجمعية

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:55 07/07/2018 حدث بتاريخ: 12:56 07/07/2018

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ايقاف صرف المواد التموين بفرع تموين جمعية السرة التعاونية ، وذلك بسبب استمرار المخالفات المرتكبة من قبل الجمعية والمتمثلة فى الإهمال المستمر وعدم الالتزام بنظافة وصيانة الفرع وكذلك عدم توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الغذاء.

وافادت الوزارة في بيان صحافي لها أن الهدف من الايقاف هو المحافظة على أرواح وسلامة المواطنين، جراء عدم توفير الجمعية الوسائل اللازمة والكافية للحفاظ على المواد التموينية ومنع تعرضها للتلف أو الفساد مما ينتج عنه أضرار صحية تؤثر على سلامه المواطنين الذين يتناولون هذه المواد.

وأضافت الوزارة أنها بعد ملاحظتها سوء حالة الفرع منذ فتره قامت بمخاطبه الجمعية عده مرات واجتمعت مع المسؤولين فيها وطلبت منهم ضرورة تعديل الوضع القائم لكن الحال استمر على ما هو عليه دون اى تغيير.

وأوضحت أن الجمعية استمرت بتجاهلها لملاحظات الوزارة على الفرع وعدم تلافيها رغم التعهدات التي قطعتها على نفسها بمعالجة الملاحظات والمخالفات.

كما أشارت الوزارة إلى أن الجمعية تتقاضى نسبة من بيع هذه المواد نظير الخدمات التي تقدمها والتي لا تليق بأهلينا بمنطقة السرة، مؤكدة على أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على المال العام وصحة المستفيدين.

وأعلنت الوزارة أنها ستوفر البديل لضمان تقديم الخدمة المناسبة التي تليق بأهالي السرة والحفاظ على المال العام، مشددة على حرصها على إيصال المواد التموينية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وتوفير أماكن تخزين تحافظ عليها وتمنع تعريضها للتلف أو الفساد.

وأكدت الوزارة انها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف سواء كان جمعية تعاونية أو غيرها، واضعة صحة المواطنين نصب أعينها وعدم تعرض حياتهم لأي مكروه ، لا قدر الله

وقد بدأت الوزارة في تطبيق اللوائح الخاصة بفروع التموين وسيشمل هذا الاجراء جمعيات اخرى ولن تتوقف حتى يتم تلافي كافة الملاحظات .

ودعت الوزارة المستهلكين الكرام للإبلاغ عن أي مخالفة على أرقام الشكاوى 135 التي تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات، مبينة أن فرق الرقابة فيها تتابع الأسواق وتقوم بحملات تفتيش مستمرة.