الضغط الشعبي يجبر الوزير الجبري على اعادة صلاحيات اليوسف وتفويضه بكشف فساد "الزراعة"

الوزير محمد الجبري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:11 06/07/2018 حدث بتاريخ: 18:11 06/07/2018

نجح الضغط السياسي والشعبي على وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري على إعادة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف.

وقال اليوسف في بيان صحفي انه اجتمع بوزير الإعلام ووزير للدولة لشئون الشباب محمد الجبري لازالة كل نقاط اللبس التي كانت قائمة في هيئة الزراعة وتبادل وجهات النظر حولها.

وأضاف ان الاجتماع تلخص بالاتفاق على محاربة الفساد وتطوير العمل والارتقاء به لتحقيق الاهداف المنشوده من الهيئة، لافتا الى ان الاختلاف في وجهات النظر على بعض الاجرات تم حلها والاتفاق عليها، مشيرا الى أنه حصل على تفويضاً ودعم مطلق وكامل من الوزير للعمل على مواجهة كل مظاهر الفساد في الهيئة.

وبين أن توجيهات الجبري كانت واضحة في تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهه" بالقيام بأعمالها بالتحقيق والوصول إلى كشف كل مظهر من مظاهر الفساد بالهيئه لاجتثاثها ومعاقبة المتسببين به، متوجها بالشكر للوزير الجبري على ما ابداه من تفهم ودعم، مثمنا اتخاذه لكل ما من شأنه النهوض بهيئة الزراعه ورفع كفائتها وتوطين الشفافية الكاملة باعمالها.