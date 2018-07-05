الجيل الثامن يختتم فعاليات الأسبوع الأول من رحلته

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:02 07/07/2018 حدث بتاريخ: 14:48 05/07/2018

أعربت الرئيس التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد عن سعادتها بهذا الجيل وبهذه البداية المبهرة قائلة: " نود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - على دعمهم وتشجيعهم الدائمين وإيمانهم القوي بالمنظمة وأهدافها، ومن ثم أكملت حديثها،

وأكملت الرشيد بدأ اليوم الأول من البروتيجيز الجيل الثامن في ترحيب الطلبة في شيرمانز كلوب في برج كيبكو ومن ثم طلب منهم أن يكتبوا رسالة لأنفسهم المستقبلية. بعد ذلك هنأت مريم عبد الخالق من كيبكو الطلبة الذين تم قبولهم في الجيل الثامن ومن ثم تحدثت عن دور كيبكو وشركاتها التابعة في دعم برنامج البروتيجيز في الست سنوات الماضية. بعد ذلك قام كل المرشدين بتقديم أنفسهم وتحدثوا باختصار عن مهنتهم وإنجازاتهم في مجال اختصاصهم. ثم تم قراءة قواعد السلوك الخاصة في برنامج البروتيجيز وحرص المرشدين على التأكد من فهم الطلاب لجميع القواعد. أقيمت العديد من أنشطة كسر الحواجز لتحديد مهارات الطلبة ولبناء أساس قوي من التواصل بين الطلبة. خُتِم اليوم في مشاركة الطلبة لانعكاساتهم لتجربة اليوم الأول من البروتيجيز وشاركهم المرشدين والمستشارين.

بدأ اليوم الثاني من الأسبوع الأول بحضور جميع المرشدين والطلاب في الجامعة الأمريكية في الكويت. وكان الهدف من هذا اليوم هو شرح معنى الإرشاد ودور المرشدين خلال وبعد برنامج البروتيجيز. وحرص أيضا المرشدين بإضافة أنشطة لكسر الحاجز وبناء علاقة بين المرشدين والطلبة .

كان اليوم الثالث بزيارة من مؤسسة البترول الكويتية وقام جمال السنعوسي - مدير ادارة العلاقات في مؤسسة البترول الكويتية بالتحدث باختصار عن مؤسسة البترول الكويتية وعن طبيعة العمل. وأيضاً أكد على فخر المؤسسة بدعم برنامج البروتيجيز للسنة الثانية على التوالي وإيمانها بنجاح برنامج البروتيجيز. وبعد ذلك، قامت المرشدة رنا الخالد بتقديم موضوع عن أخلاقيات العمل وكان يوم مليء بالأنشطة لتسهيل فهم الطلبة لمحتوى الموضوع.

أخيراً، قام المرشد عبدالعزيز اللوغاني بتقديم المتحدث الأخير لليوم والذي كان محمد جعفر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فيث كابيتال القابضة. الذي تحدث عن الشغف في الحياة ورحلته في الأعمال، كيف بدأ، وما كانت التحديات التي واجهها وكيف تخطى مخاوفه وتحدياته.

أتى اليوم الرابع بتحدي من المرشد شملان البحر للطلبة لكتابة وتلحين أغنية عربية عن كوكب الأرض خلال 25 دقيقة فقط. وعندما انتهى الوقت، أدى الطلبة الأغنية وكانت مكتوبة بإتقان وأثارت ذهول المرشد شملان. بعد ذلك تحدث المرشد شملان عن الموسيقى وكيف أن كل أغنية تؤثر في مشاعرنا. بعد ذلك، كان أول متحدث لليوم الدكتور حمد الهباد، الذي تحدث عن شغفه، رحلته في الموسيقى وحبه للكمان. وتمت مفاجئة الطلبة بالمتحدث الثاني لليوم وهو الفنان القدير محمد المسباح، وفي المقابل قام الطلبة بمفاجئة محمد حيث قاموا بتأدية أحد أغنياته. ومن ثم قام محمد بالتحدث عن شغفه وكيف طور موهبته. وقدم محمد نصيحة للطلبة بالبحث عن شغفهم واستثماره في مواهبهم، ليستطيعوا خدمة مجتمعهم ودولة الكويت.

كان اليوم الخامس باسم مزايا العقارية، وكان الضيف المتحدث الدكتورة أماني البداح. بدأت الدكتورة أماني البداح ورشتها في التحدث عن تعريف التفكير النقدي، وأيضاً قامت بتوجيه الكثير من الأسئلة للطلبة للتأكد من تفاعلهم في الورشة. وأحد أسئلتها كان ما إذا كنا نستطيع توحيد الطريقة التي نفكر بها، ومن ثم انتقلت إلى أجزاء أعمق في التفكير النقدي. العديد من الأنشطة أقيمت لاختبار أذهان الطلبة والطريقة التي تعمل بها أذهانهم. ومن ثم ناقشت الدكتورة أماني مواضيع أخرى مرتبطة بالتفكير النقدي.

واختتمت الرشيد ببالغ الشكر والعرفان لكل من: "شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو - وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، ، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأمريكية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشئون الشباب، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية - اليفيشن برجر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت وشركة المزايا القابضة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة الانباء، القبس، الجريدة، ، مينز باشن وأهلاً، وبمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية، والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، كاريبو،النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المُستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المُستقبلية. "

برنامج البروتيجيز انطلق في الرابع والعشرون من يونيو الجاري على أن يستمر لمدة 6 أسابيع بين دولة الكويت والمملكة المتحدة. ونحن نشجع كافة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة لمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للالتحاق بالجيل التاسع في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org."