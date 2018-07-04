السكنية: اجتماع وزاري لبحث المتطلبات الخدمية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الاسكاني

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:37 04/07/2018 حدث بتاريخ: 16:39 04/07/2018

عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء للتنسيق حول مشروع جنوب صباح الأحمد الاسكاني.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي ان الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري حضره وزيري الأشغال العامة والبلدية حسام الرومي والنفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي الى جانب عدد من القياديين في الوزارتين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضحت المؤسسة ان الاجتماع كان الغرض الرئيسي منه تحديد الاحتياجات لأبرز القطاعات الخدمية في المشروع وسيلحقه اجتماعات مماثلة على مستويات عليا لتحديد متطلبات الجهات الخدمية في المدينة.

يذكر ان مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الاسكاني يمتد على مساحة 60 كيلومتر مربع ولا يزال حتى الان في طور التخطيط والتصميم بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية على مستوى العالم في مجال التخطيط والتصميم العمراني ومن المتوقع ان يستوعب حوالي 25 الف وحدة سكنية تضم مجتمعة حوالي 300 ألف نسمة.