القوى العاملة: تقليص مدة اصدار واخطار "الداخلية" بالتغيب الى 60 يوما

لهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 04/07/2018 حدث بتاريخ: 16:28 04/07/2018

أعلن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح تقليص مدة إصدار إخطار وزارة الداخلية بالتغيب إلى 60 يوما بدلا من 90 يوما من تاريخ تقديمه لدى إدارة علاقات العمل مع استحداث إجراءات خلال هذه الفترة لضمان سلامة البلاغ من الكيدية والتعسف.

وأكد المطوطح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بذل قطاع حماية القوى العاملة بالتعاون مع باقي قطاعات الهيئة كل الجهد في عملية تطوير النظام الآلي والإجراءات الإدارية بهدف تقليل الدورة المستندية وتقديم خدمة أفضل لمراجعي الهيئة عموما وقطاع حماية القوى العاملة خصوصا.

وأوضح أن تطوير إجراءات بلاغات التغيب يأتي للحد من البلاغات الكيدية أو البلاغات غير الجادة التي تقدم لإدارة علاقات العمل إذ وصل عدد بلاغات التغيب المسجلة منذ بداية العام إلى نحو 4500 بلاغ تغيب قائم وتمت تسوية نحو 684 بلاغ تغيب خلال الفترة نفسها.

وذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة علاقات العمل من خلال البوابة الإلكترونية (أسهل) تمكن الشركات المشتركة في الخدمة الاستعلام عن نتائج الشكاوى وتسجيل بلاغات التغيب وكذلك العلم بتسجيل الشكوى ضد الشركة من خلال خدمة الرسائل القصيرة.

وبين المطوطح أن الخدمات الإلكترونية لا تقتصر على الشركات بل يمكن للعامل تسجيل رقم هاتفه لدى إدارة علاقات العمل والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للعامل كتسجيل الشكوى والاستعلام عن تسجيل التغيبات ضده واستخراج ما يلزمه من مستندات كإذن العمل وعقد العمل وغيرها من المستندات.

وأشار إلى أنه بات بإمكان العامل المشترك بالخدمة الإحاطة المباشرة بأي بلاغ تغيب قد يسجل ضده من خلال إرسال رسالة قصيرة تصله على هاتفه فور تسجيل البلاغ.