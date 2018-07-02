مجلس الوزراء: نرحب بالخطوات الايجابية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تجاوزات "الزراعة"

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:19 02/07/2018 حدث بتاريخ: 19:19 02/07/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بالزيارة المرتقبة لسمو الأمير إلى بكين جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2018، وبتشكيل الوفد المرافق لسموه، والذي يضم كلاً من الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، د.نايف الحجرف وزير المالية، هند الصبيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية، خالد الروضان وزير التجارة والصناعة، بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، وعدد من كبار المسئولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، والجهات الأخرى.

وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية هذه الزيارة، وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة للمشاركة كضيف شرف في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته (21) بمدينة برلين، حيث ألقى سموه كلمة أمام الملتقى تناولت العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في كافة الميادين، وحرص دولة الكويت الدائم على تقوية التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة.

ومن جانب آخر، طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء على صحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له مؤخرا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يحيطه بكريم عنايته، ويديم عليه الصحة والعافية، متمنيا لمعاليه اكتمال الشفاء العاجل، وأن يعود إلى وطنه سالما معافى بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا العزيز بقيادة سمو الأمير.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشتركة للشئون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن آلية تشغيل المشروعات الصحية الجديدة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة باستلام مبنى مستشفى جابر الأحمد من قبل وزارة الأشغال العامة، وذلك للعمل على تشغيله وإدارته.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية) لدراسة المتطلبات المالية والدرجات الوظيفية من الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز التالية (مستشفى الأميري الجديد، مستشفى الجهراء الجديد، مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السرى).

وإثر ما شهدته الساحة مؤخراً من حديث حول تجاوزات تشوب بعض الممارسات في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، فقد رحب مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية الجادة التي أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن اتخاذها في مواجهة كل ما أثير من مظاهر التجاوزات والشبهات والتحقيق فيها وصولاً إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أي مخالفات أو تجاوزات يثبت وقوعها ومحاسبة المسئولين عنها، وفي هذا الصدد فقد حث مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية بتقديم كل ما تطلبه الهيئة العامة لمكافحة الفساد من معلومات ومستندات وكل عون ممكن لمساعدتها على إنجاز مهمتها على النحو الأكمل.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس رجب طيب آردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية تركيا الصديقة، مؤكدا الحرص على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات والميادين، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.