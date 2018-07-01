الوزير العفاسي يفتتح غدا مركز خدمة لوزارة العدل بمدينة صباح الأحمد السكنية

الوزير العفاسي

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:19 01/07/2018 حدث بتاريخ: 11:24 01/07/2018

يفتتح وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي غداً الثلاثاء مركز خدمة المواطن الخاص بوزارة العدل بمدينة صباح الأحمد السكنية في مبنى إدارة الجمعية بالسوق المركزي بالميزانينوذلك بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام ضرار سعود المالك الصباح ورئيس مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية سلطان العتيبي .

ويأتي هذا الإفتتاح وفق خطة وزارة العدل نحو استراتيجية مدروسة للإنتشار الجغرافي للمراكز والوصول إلى المراجعين في مختلف مناطق البلاد بما يضمن تقديم خدمات سهلة وميسرة وكذلك إختصاراً لجهد ووقت المراجعين.

ويعمل مركز خدمة مدينة صباح الأحمد السكنية خلال فترة الدوام الرسمي من الثامنة وحتى الواحدة والنصف ظهراً ويقدم خدمات شاملة ممثلة في خدمات إدارة التوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية والتنفيذ المدني والتنفيذ الجنائي والتسجيل العقاري والإستعلام القضائي والرسوم القضائية .

يذكر أن هذا المركز هو الحادي عشر التابع لوزارة العدل حيث تم إفتتاح مركزي خدمة منطقة العارضية الصناعية ومجمع الأفنيوز بعام 2017 .