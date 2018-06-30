المسباح والهباد يصدحان بحديث التاريخ مع طلبة الجيل الثامن

جانب من الفعالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:50 30/06/2018 حدث بتاريخ: 22:51 30/06/2018

انطلاقا من حرص البرنامج على تقديم الأفضل لمشاركيه، تلقى طلبة الجيل الثامن محاضرة الموسيقى السنوية والتي تعد من أهم المحاضرات داخل منهج البرنامج بالأمس.

وفي هذا الصدد صرحت الرئيس التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد قائلة: " فالبداية نود بتقديم جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - على دعمهم وتشجيعهم الدائمين وإيمانهم القوي بالمنظمة وأهدافها، ومن ثم أكملت حديثها، "لاقــــت محاضرة الموسيقى اهتماماً كبيراً على مر السبع سنوات الماضية من البرنامج وحرصنا على تقديم جوانب متنوعة من الموسيقى بحضور مختلف المحاضرين والمتحدثين لهذا اليوم.

وأضافت الرشيد: " استضفنا بالأمس في الجيل الثامن من برنامج البروتيجيز كلاً من الفنان القدير محمد المسباح والدكتور/ حمد الهباد لإيماننا بأن وجودهم سيضيف أثر إيجابي في نفوس الطلبة بالإضافة إلى خبرتهم الحياتية والفنية في المجال، فقد كانت المحاضرة مليئة بالفعاليات الموسيقية ذات الحس الكويتي القديم وقد اعادتنا لما اعتدنا على سماعه في ديارنا سابقاً.

ومن جانبه بدأ المسباح حديثه: " متحدثاً عن بداية شغفه بالموسيقى، وقال إن العود ساعده في تعلم الموسيقى ، وليس عن طريق التعليم ، ولكن من خلال الاستماع إليه وذكر أنه بدأ عزف في مدرسة كلاسيكية، كما فوجئ بأداء الطلبة لأغنية "تمون أنت تمون" له ومدى حرصهم على إلقائها بالشكل المناسب.

وتحدث الهباد: " عن شغفه بآلة الكمان وعلاقته المخلصة به وعن الموسيقى ورحلته لتعلم الموسيقى وتسجيله في أول مؤسسة موسيقية بالكويت، وذكر أن الموسيقى ليست مجرد فن ، ولكنها شفاء للعقل والروح.

واختتمت الرشيد ببالغ الشكر والعرفان لكل من: "شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو - وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، ، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأمريكية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشئون الشباب، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية - اليفيشن برجر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت وشركة المزايا القابضة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة الانباء، القبس، الجريدة، ، مينز باشن وأهلاً، وبمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية، والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، كاريبو،النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المُستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المُستقبلية. "

برنامج البروتيجيز انطلق في الرابع والعشرون من يونيو الجاري على أن يستمر لمدة 6 أسابيع بين الكويت وسوانزي. ونحن نشجع كافة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة لمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للالتحاق بالجيل التاسع في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org."