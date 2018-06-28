الوزير الجبري يصدر قرار بسحب صلاحيات مدير "الزراعة" محمد اليوسف ويلغي قرار له بالتحقيق في توزيعات المزارع

محمد الجبري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:11 28/06/2018 حدث بتاريخ: 16:11 28/06/2018

أصدر وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري قرارات وزارية قلص على ضوئها صلاحيات رئيس مجلس ادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف.

وألغى الجبري قرار اليوسف بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة في توزيعات وتوسعة القسائم الزراعية، كما سحب من اليوسف صلاحيات تسمية الوظائف القيادية والاشرافية والاحالة للتقاعد، أيضا القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان وفرق العمل، كما سحب منه صلاحية انهاء عقود الموظفين والإحالة الى التحقيق أو النيابة بالنسبة لجميع الوظائف القيادية والاشرافية.