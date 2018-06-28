الشؤون: حل مجلس ادارة جمعية الحرية ولجنة مؤقته لإدارتها والدعوة للانتخابات
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان اسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الاساسي للجمعية.
واكد شعيب في تصريح صحفي ان قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار مشيرا الى ان الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة جمعيةالحرية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.
واشار شعيب الى ان وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام.