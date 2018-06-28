الشؤون: حل مجلس ادارة جمعية الحرية ولجنة مؤقته لإدارتها والدعوة للانتخابات

هند الصبيح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 28/06/2018 حدث بتاريخ: 16:13 28/06/2018

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان اسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الاساسي للجمعية.

واكد شعيب في تصريح صحفي ان قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار مشيرا الى ان الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة جمعيةالحرية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.

واشار شعيب الى ان وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام.