السكنية: تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه أعمال مشاريع مدينة المطلاع السكنية

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:58 28/06/2018 حدث بتاريخ: 15:58 28/06/2018

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء تتابع بشكل مباشر ومستمر مشاريع مدينة المطلاع السكنية وتجتمع مع كافة الجهات ذات العلاقة لتذليل أية عقبات قد تعوق إنجاز الأعمال.

وذكر الوقيان في تصريح صحافي بعد الاجتماع الدوري مع مقاولي المشاريع اليوم الخميس في الموقع أن أعمال البنية التحتية لتنفيذ المشروع تتم عن طريق 4 عقود، الأول يختص بأعمـــال الطـــرق الرئيسيـــة وشبكات خدمــــات البنية التحتيــــة وبلغت نسبــــة الإنجـــــاز الفعلية فيه 24,27 بالمئة وهي متقدمة بنسبة 5 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة حسب البرنامج الزمني ، وبلغت نسبة إنجـــاز الأعمـــال الفعليــــة بالعقد الثاني الخاص بأعمال الطرق وشبكات البنيـة التحتية لعدد 18,519 قسيمة 12,26 بالمئة وهي متأخرة بنسبة7,8 بالمئة عن نسبة الإنجاز المقررة حسب البرنامج الزمني ، إلا أن هناك توقعات بسرعة مواكبة النسبة المحددة بالبرنامج الزمني بعد موافقة وزارة الداخلية على زيادة كمية المتفجرات المستخدمة في أعمال الحفر ما سيؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال وتلافي التأخير .

وقال الوقيان أن الفترة التحضرية للأعمال في العقدين الثالث الخاص بأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 4999 قسيمة والرابع الخاص بأعمال الطرق وخدمات البنية التحتية لعدد 4770 قسيمة انتهت الشهر الماضي حيث قام المتعهدون خلالها بإنجاز أعمال المكاتب الرئيسية والمكاتب الموقعية وإعداد البرامج الزمنية لإنجاز الأعمال لاعتمادها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب شروط العقد وتمت المباشرة بتنفيذ الأعمال موضوع العقدين .

وأوضح الوقيان بأن مشاريع أعمال البنية التحتية المشار إليها تتضمن إنشاء عدد 723 محطــة تحويــل كهرباء ثانويـــة وأن المؤسســـة قامت بطــرح مناقصـــات لإنشــــــاء 4 محطـــات تحويل كهرباء رئيسية 400 كيلوفولت وجــاري دراسة العطـــاءات المقدمة تمهيداً للترسية ، بالإضافــة إلى طـــرح مناقصات عدد 18 محطة تحويل كهرباء رئيسية 132 كيلوفولت جاري دراستها من قبل المناقصين وتم تحديد تاريخ 2018/7/29 كأخر موعد لتقديم العطاءات .

وأوضح الوقيان بأن المؤسسة تنسق مع كل من وزارة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة الكهربائية والمياه العذبة ، ووزارة الأشغال العامة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، والهيئة العامة للطرق لتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار والطرق السريعة الخارجية الواصلة إلى المدينة بالتزامن مع البرنامج الزمني لأعمال مدينة المطلاع .

واختتم مدير عام المؤسسة العامة للرعايــة السكنيـــة المهنـــدس بدر الوقيان بأن اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي وافقت على الطلب المقدم من المؤسســـة العامــــة للرعايــة السكنيــة بتغييــــر مسمى مشروع جنــوب المطـــلاع الاسكاني ليصبح بعد التغيير مدينة المطلاع السكنية.

يذكر ان الاجتماع الدوري بين مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ومقاولي المشاريع في مشروع مدينة المطلاع السكنية تخلله زيارة تفقدية لفريق المؤسسة على بعض المواقع الانشائية بالمشروع.