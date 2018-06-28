مشعل الانصاري يطرح مبادرة اتحاد بنوك الطعام و يحظي بمباركة شيخ الازهر

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:29 28/06/2018 حدث بتاريخ: 15:29 28/06/2018

قال مشعل الانصاري نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام بأن البنك الكويت للطعام بصدد إنشاء إتحاد عالمى لبنوك الطعام بالعالم الاسلامي وقد حضيت هذا المبادرة بمباركة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

واوضح "الانصاري "في تصريحات صحفية له اليوم على هامش اللقاء المشترك بين البنك الكويتى للطعام وشيخ الأزهر الشريف أن فكرة إنشاء إتحاد عالمى لبنوك الطعام بالعالم الاسلامي تأتى كمبادرة تطوعية وإنسانية بتوجيهات من رجل الأعمال الكويتى بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس إدارة بنك الطعام الكويتى نظرت لما له من أهمية في إبراز ودعم جهود بنوك الطعام المختلفة في العالم العربي والاسلامي في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وتقديم الحلول المبتكرة لدعم القضايا الإنسانية باختلاف تخصصاتها ومجالات عملها.

وأشار" الانصاري" بأن الهدف الرئيسي من فكرة إنشاء إتحاد عالمى لبنوك الطعام بالعالم الاسلامي هو تبادل الخبرات والتجارب في شتى منشاط العمل التطوعي والإنساني بما يمنحهم الفرصة لتبادل أفكارهم وتطوير مبادراتهم ومشاريعهم.

وتابع "الانصاري" أن احتضان الكويت لهذه المبادرة يأتي تأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية والتطوع المختلفة حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله و رعاه ، ومؤكدا أن رؤية العمل التي ننطلق منها في هذه المبادرة التطوعية والإنسانية تنبع من عميق إحساسنا باهمية العمل الخيري.