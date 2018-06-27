رئيس الوزراء: جلسات مجلس الأمة رسخت الممارسة البرلمانية البناءة وعززت التعاون بين السلطتين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:17 27/06/2018 حدث بتاريخ: 20:19 27/06/2018

أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن خالص الشكر لمجلس الأمة على جهوده للسعي لتكريس احترام الدستور وتحقيق التعاون الصادق.

وقال سموه في كلمة فض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن جلسات مجلس الأمة شهدت تكريس الممارسة البرلمانية البناءة.

وأعرب سموه باسم الحكومة عن خالص التقدير والثناء لرئيس مجلس الأمة على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل بالمجلس بكفاءة وخبرة وكان خير معين على تحقيق الإنجازات.

وأكد أن سعي الحكومة على تذليل العقبات كان تأكيدًا على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة للوطن والنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها واستحقاقاتها.

وتمنى سموه استكمال مسيرة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في دور الانعقاد القادم لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الآمال الوطنية.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر

الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر معبرًا عن خالص الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر على جهوده المثمرة البناءة في السعي لتكريس احترام الدستور واللائحة الداخلية وتجسيد المبادئ الوطنية وتحقيق التعاون الصادق كترجمة حقيقية لقواعد العمل المشترك الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه في غد أفضل يلبي الطموحات والغايات الوطنية.

لقد شهدت جلسات المجلس الموقر الحرص على تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وجرت المناقشات التي دارت خلالها في جو ودي بناء بحوار موضوعي واعٍ كما كان تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل كافة العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني تأكيد على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعًا على تحقيقها.

وقد أثمرت تلك الجهود البناءة إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة وقوانين لازمة تدعم البنية التشريعية في الكويت وتدفع عملية الإصلاح وتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة.

وإن كان أيها الإخوة من كلمة حق يجب أن تقال فإني أتوجه باسم الحكومة جميعا إلى الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بخالص التقدير والثناء على إدارته للجلسات وصبره وحكمته في إدارة العمل في المجلس بكفاءة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات.

كما لا يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى جميع الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين وجميع العاملين سواء في الأمانة العامة لمجلس الأمة أو الجهات الحكومية ممن ساهموا بعملهم وجهدهم ومقترحاتهم وأفكارهم في تحقيق الإنجازات وتسيير العمل البرلماني على النحو المأمول وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلس الأمة وأدوا عملهم بأقصى درجات المهنية والاحتراف والنزاهة والحياد.

وختاما أتمنى لجميع الأخوة الأعضاء إجازة سعيدة آملًا أن يجمعنا المولى - سبحانه - في دور الانعقاد القادم لنستكمل معًا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات للنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها واستحقاقاتها لتحقيق الآمال الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".