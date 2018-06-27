الارصاد: البلاد تتأثر برياح محملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار اليوم وخلال الأيام المقبلة
قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الإرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء وخلال الأيام المقبلة بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بسبب وقوع البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.
وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن منخفض الهند الموسمي يجلب معه كتلة هوائية جافة وحارة تؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية والمحملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار المثار من داخل البلاد وخارجها.
وذكر أن هذه الكتلة الهوائية الجافة تؤدي أيضا إلى الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وقد تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق خصوصا المكشوفة كما تؤدي إلى ارتفاع الامواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام أحيانا.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال صفحتها الإلكترونية http://www.met.gov.kw خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس.