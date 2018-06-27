الوزيرة بوشهري ردا على النائب خورشيد: كافة الموافقات الحكومية والرقابية لمبنى الركاب الجديد متوفرة

جانب من جلسة مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:17 27/06/2018 حدث بتاريخ: 13:17 27/06/2018

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري وجود كافة الموافقات من قبل الجهات الحكومية المعنية على مشروع مبنى المطار الجديد (تي 4).

جاء ذلك في مداخلة للدكتورة بوشهري في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن عدم وجود موافقات من قبل بعض الجهات الحكومية على مشروع المطار الجديد (تي 4).

وقالت إن "هناك موافقات على مشروع المطار الجديد (تي 4) من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة أما الموافقات الفنية المتعلقة بالإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء فهي موجودة أيضا".

وأضافت وزيرة (الخدمات): "أما فيما يتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بنظم الطيران فهي أيضا متوفرة بمبنى المطار الجديد (تي 4)".

من جانب آخر أكدت الدكتورة بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الجلسة حرصها على الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية في الدولة معربة عن الشكر لكل الجهات الحكومية والرقابية على تعاونها لإنجاز إجراءت مبنى الركاب الجديد في وقت قصير.

وأشادت في الوقت ذاته بجهود العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني وفي مقدمتهم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح والمهندسون والمهندسات الكويتيون على تفانيهم وروحهم العالية في متابعة أعمال تشييد المبنى وتشغيله لخدمة المواطنين.