الداخلية: تدبيس الجواز الالكتروني بالقديم يؤدي الى إتلافه ويعرقل العبور عبر البوابات الالكترونية
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تدبيس الجواز الالكتروني الجديد مع القديم يؤدي إلى إتلافه ويعرقل عبور المسافرين عبر البوابات الالكترونية بالمطارات حيث أن عملية التدبيس توقف عمل الشريحة الالكترونية الموجودة بالجواز.
وتؤكد الإدارة أنه من منطلق الحرص على راحة المواطنين وعدم تعريضهم لاحتمال عدم العبور عبر البوابات الالكترونية فإنها تدعو إلى الالتزام بالتعليمات وعدم تدبيس الجواز حرصاً على صلاحيته في كافة المطارات التي يستخدم فيها.