الداخلية: تدبيس الجواز الالكتروني بالقديم يؤدي الى إتلافه ويعرقل العبور عبر البوابات الالكترونية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:56 27/06/2018 حدث بتاريخ: 13:02 27/06/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تدبيس الجواز الالكتروني الجديد مع القديم يؤدي إلى إتلافه ويعرقل عبور المسافرين عبر البوابات الالكترونية بالمطارات حيث أن عملية التدبيس توقف عمل الشريحة الالكترونية الموجودة بالجواز.

وتؤكد الإدارة أنه من منطلق الحرص على راحة المواطنين وعدم تعريضهم لاحتمال عدم العبور عبر البوابات الالكترونية فإنها تدعو إلى الالتزام بالتعليمات وعدم تدبيس الجواز حرصاً على صلاحيته في كافة المطارات التي يستخدم فيها.