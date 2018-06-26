رئاسة الاركان: ناصر الصباح اجرى عملية ناجحة لاستئصال ورم في الرئة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:44 26/06/2018 حدث بتاريخ: 16:53 26/06/2018

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عملية جراحية لإستئصال ورم في الرئة، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل من الله العلي القدير .

وقال بيان صادر عن رئاسة الاركان العامة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سيقضي بضعة أيام في المستشفى، يعقبها فترة نقاهة بناءً على توصية الجهاز الطبي، يعود بعدها للبلاد لمواصلة جهوده ودوره المعهود في خدمة الكويت.

وبهذه المناسبة وبعد شكر الله وحمده والثناء عليه، يتقدم معاليه بالشكر الجزيل لكل من قام بالسؤال عنه والدعاء له، من داخل وخارج البلاد متضرعاً إلى الله العلي القدير أن يشفي ويحفظ الجميع.