جامعة الكويت: تشكيل لجنة لتعزيز تصنيف الجامعة في مؤسسات التصنيف العالمية

جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:30 26/06/2018 حدث بتاريخ: 15:30 26/06/2018

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور حامد محمد العازمي اجتماع مجلس الجامعة رقم 3/2018، مساء أمس الاثنين، بحضور مدير جامعة الكويت أ.د. حسين أحمد الأنصاري، وأعضاء مجلس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة في الحرم الجامعي بالخالدية.

وقد أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حامد محمد العازمي اعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة الكويت من قبل مجلس الخدمة المدنية.

ومن جهته أفاد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة الدكتور مثنى طالب الرفاعي بأن مجلس الجامعة قام بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (2/2018) الذي عقد بتاريخ 11/4/2018، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في اجتماع رقم (2/2018).

وأشار د. الرفاعي إلى اطلاع مجلس الجامعة على تقرير لجنة اختيار العمداء لكل من كلية الحقوق والقبول والتسجيل، وقد وافق على تعيين كل من:

الأستاذ الدكتور فايز الظفيري عميدا لكلية الحقوق

الدكتور علي فيصل المطيري من قسم الهندسة الكهربائية – بكلية الهندسة والبترول عميدا للقبول والتسجيل.

وأضاف بأن المجلس قد وافق على اقتراح بعض الكليات تجديد عقود بعض أعضاء هيئة التدريس، لمدة عام، بعد تجاوزهم ست سنوات في وظيفة مدرس، وذلك في ضوء المادة (6/1) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

وذكر د. الرفاعي أن مجلس الجامعة اطلع على اقتراح كلية الصيدلة تحويل برنامجي بكالوريوس صيدلة (خمس سنوات)، ودكتور في الصيدلة (خمس سنوات بكالوريوس صيدلة+ سنتان) إلى برنامج دكتور في الصيدلة (سبع سنوات)، حيث تم تشكيل لجنة من أمين عام الجامعة ونائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ونائب مدير الجامعة للعلوم الطبية وعميد كلية الصيدلة لاستكمال الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات الرسمية ذات الصلة تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في اجتماع قادم.

وأشار د. الرفاعي إلى أن المجلس اعتمد التقارير السنوية لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت عن الأعوام (2014/2015-2015/2016-2016/2017).

وذكر أن المجلس أحيط علما بالعرض المرئي الذي قدمه مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط حول تصنيف جامعة الكويت في تصنيف(QS) عام 2019، حيث اعتمد المجلس تشكيل لجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت في مؤسسات التصنيف العالمية برئاسة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وعضوية ممثلين من قطاع الأمانة العامة وقطاع التخطيط وقطاع الأبحاث وممثلين من الكليات، واعتمد المجلس خطة لتعزيز تصنيف جامعة الكويت وتتضمن الخطة الإجراءات المقترحة لتعزيز التصنيف.

وأفاد د. الرفاعي بأن مجلس الجامعة اطلع على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من الشهادات العلمية (ماجستير- دكتوراه) لجميع أعضاء هيئة التدريس المعينين في جامعة الكويت من غير مبعوثي الجامعة، مشيرا إلى أن لجنة التحقق من الشهادات لأعضاء هيئة التدريس من غير مبعوثيها؛ قد توصلت إلى أنه لا توجد شهادات غير معتمدة أو وهمية تم تعيين أعضاء هيئة التدريس بموجبها.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (21) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد من مختلف الكليات، (5) من الكليات.