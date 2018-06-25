البروتيجيز يطلق رحلة الجيل الثامن

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:23 25/06/2018 حدث بتاريخ: 17:23 25/06/2018

أعلن برنامج البروتيجيز انطلاقة رحلة الجيل الثامن يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018 وفي هذه المناسبة قالت المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد في كلمتها: " فالبداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - على دعمهم وتشجيعهم الدائمين وإيمانهم القوي بالمنظمة وأهدافها، ومن ثم أكملت نحن متحمسين جداً لإنطلاقة الجيل الثامن للبروتيجيز مع اختيار مجموعة جديدة من الأشخاص المتميزين في جميع المجالات مما يضيف التنوع ويثري الإبداع في البرنامج ونحن على ثقة أن الجيل الثامن سيضيف تغييرات رائعة. نود بهذه المناسبة شكر كل من ساندنا ودعمنا خلال السنوات السابقة وساعد في وصولنا إلى هذه السنة المتميزة من الصحافة والرعاة والمشاركين." وأضافت "يحتوي برنامجنا هذه السنة على العديد من المفاجآت وأنصح بمتابعتنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر المستجدات."

وبهذا الصدد صرحت الرشيد بأن محاضرة الموسيقى السنوية لبرنامج البروتيجيز التي ستعقد يوم الأربعاء القادم الموافق 27 يونيو 2018 حيث سيكون ضيف هذا العام الملحن والمغني القدير محمد المسباح والتي ستقام في الجامعة الأمريكية بالكويت في منطقة السالمية من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الثامنة مساءً.



وفي إطار تدشين نشاطاته للجيل الثامن، حصل برنامج البروتيجيز على دعم من العديد من الشركات والجهات الحكومية مما ساهم من خلال تقديم الدعم وإتاحة الفرصة للعديد من الشباب والشابات للتعرف على البرنامج والتسجيل فيه.

وعليه أعلنت منظمة البروتيجيز عن أسماء الجيل الثامن لبرنامج البروتيجيز لصيف 2018 المُكوّن من ستة أسابيع والذي يضُم 25 شاباً وشابة تم اختيارهم من ضمن مئات المتقدمين..

وهذا ما أوضحته المدير التنفيذي للمنظمة، إيمان الرشيد: "بتصريحها بأن البرنامج ينقسم إلى ستة أسابيع مقسمة إلى أربعة أسابيع داخل الكويت و اسبوعان خارج الكويت في مدينة سوانزي بالمملكة المتحدة. "

هذا وقد شملت قائمة أسماء الشباب ممن وقع عليهم الاختيار للالتحاق بـ الجيل الثامن من برنامج البروتيجيز لصيف هذا العام كلاً من:

ملك الكاظمي.

هبة حياتي.

عبدالعزيز سيار.

ياسمين بركات.

مريم سالم.

نوره الحريص.

حسين عبدالله.

فاطمه الرقم.

مريم العزيري.

عبدالله الحشاش.

عثمان العنزي.

رغد البحر.

سارة السلمي.

شبيب الرشيدي.

لجين شعبان.

طيف الظاهر.

لولوه الرشيد.

سبيكة الخزام.

حمود الوزارن.

محمد المسعود.

عبدالله إسماعيل.

آلاء القلاف.

ندى الحسيني.

غالية المطوع.

أحمد البناو.

وأضافت الرشيد: "كان اختيار الـ ٢٥ طالب لهذا العام كان أشبه بالمهمة المستحيلة، حيث أن أعداد المتقدمين في ازدياد عاماً بعد عام وقد تم فتح باب التسجيل للجيل الثامن من شهر سبتمبر من العام الماضي." وأضافت: "نحن نتطلع للقائهم ونأمل أن نحظى بسنة مليئة بالإنجازات."

وقد تقدمت الرشيد ببالغ الشكر والعرفان لكل من: "شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو - وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، ، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأمريكية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشئون الشباب، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية - اليفيشن برجر، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت وشركة المزايا القابضة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة الانباء، القبس، الجريدة، ، مينز باشن وأهلاً، وبمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية، والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، كاريبو،النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المُستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المُستقبلية. "